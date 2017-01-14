معلومات صحيّة سريعة لقرّاء العرب.كوم

يعد الثلج هو العلاج المثالي في أغلب حالات التواء الكاحل، فيمكنك أن تكتفي بوضع كمادات الثلج على المنطقة المصابة و تركها لتهدأ

- تمارين التأمل كفيلة بأن ترفع من روحك المعنوية بالإضافة أنّ لها فوائد صحية كثيرة.

- يمكنكِ عمل تمارين رياضية لتسهيل الولادة الطبيعية لمدة 20 دقيقة يومياً في أثناء فترة الحمل.

- من أهم أسباب حدوث هشاشة العظام: انقطاع الطمث لدى النساء، التدخين، والإفراط في تناول الكحوليات..

- الشعور بالكسل والشعور بالبرد الشديد أو الحرارة الشديدة، كلها امور وأعراض قد تشير إلى اختلال هرمونات الغدة الدرقية.



صورة توضيحية

- من أضرار الصبغة أنها تضعف الشعر، ففي حالة قيامك بتعريض الشعر دائماً إلى الصبغ تسبب جفاف الشعر وتفقد بريقه.

- اصعد كل يوم السلم بدلا من ركوب المصعد، فصعود 3 طوابق يوميًا يعمل على حرق المزيد من السعرات الحرارية، كما أنه يعمل على تنحيف الخصر.

- يعد الثلج هو العلاج المثالي في أغلب حالات التواء الكاحل، فيمكنك أن تكتفي بوضع كمادات الثلج على المنطقة المصابة و تركها لتهدأ.

- من فوائد زيت الجلسرين أنه يكسب البشرة اللمعان اللازم، ويساعد على ترطيب البشرة في حالة المداومة على استعماله.

- زيت الخروع ملطف للبشرة عند استخدامه موضعياً يحفّز تكوين الكولاجين المسؤول عن نعومة و ترطيب البشرة مما يقلل من خطوط التجاعيد.

- زيت السمسم غني بالزنك الذي يُساعد على نعومة وترطيب البشرة، ويُقلل من ظهور خطوط التقدم في السن والتجاعيد، يمكنكِ و ضعه على الوجه قبل النوم.