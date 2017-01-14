شاب: ضغط التعليم كبير وأشعر أنني افقد السيطرة

جاء في الرسالة:

وصلت لمرحلة حاسس حالي تعبان كثير وعم بنهار شوي شوي لانه ضغط التعليم كبير جدا جدا وخايف افشل فيه وحاجتي للمصاري بتخليني ما اقلل عدد ساعات الشغل لصالح التعليم

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الرسالة كالتالي:

سلام للجميع، فكرت انو أكتب مشكلتي هون يمكن افضفض وارتاح ومكن الاقي حل معكم.. انا شاب عمري 21 سنة بتعلم وبشتغل عشان اغدر ادفع مصاريف التعليم والسكن والحياة..عم بحاول كل جهدي وببذل كل طاقتي عشان اوفق بين تعليمي والشغل، بس وصلت لمرحلة حاسس حالي تعبان كثير وعم بنهار شوي شوي لانه ضغط التعليم كبير جدا جدا وخايف افشل فيه وحاجتي للمصاري بتخليني ما اقلل عدد ساعات الشغل لصالح التعليم .. بحاجة لنصيحة او كلمة تشجعني!



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