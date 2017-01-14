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مجتمع قصة من الحياة شاب: ضغط التعليم كبير وأشعر أنني افقد السيطرة

مجتمع

شاب: ضغط التعليم كبير وأشعر أنني افقد السيطرة
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شاب: ضغط التعليم كبير وأشعر أنني افقد السيطرة

 جاء في الرسالة:

وصلت لمرحلة حاسس حالي تعبان كثير وعم بنهار شوي شوي لانه ضغط التعليم كبير جدا جدا وخايف افشل فيه وحاجتي للمصاري بتخليني ما اقلل عدد ساعات الشغل لصالح التعليم

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-01-22 17:32:52 A A

وصلت الى موقع العرب رسالة من شاب تطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي:

سلام للجميع، فكرت انو أكتب مشكلتي هون يمكن افضفض وارتاح ومكن الاقي حل معكم.. انا شاب عمري 21 سنة بتعلم وبشتغل عشان اغدر ادفع مصاريف التعليم والسكن والحياة..عم بحاول كل جهدي وببذل كل طاقتي عشان اوفق بين تعليمي والشغل، بس وصلت لمرحلة حاسس حالي تعبان كثير وعم بنهار شوي شوي لانه ضغط التعليم كبير جدا جدا وخايف افشل فيه وحاجتي للمصاري بتخليني ما اقلل عدد ساعات الشغل لصالح التعليم .. بحاجة لنصيحة او كلمة تشجعني!


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