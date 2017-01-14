شابة: تقدّم لخطبتي رجل مقتدر لكن بشع وشكله لا يعجبني أبدًا

جاء في الرسالة:

تقدملي شاب وهو قتدر ومعه مصاري والناس بحكوا انه اخلاقه منيحة وهو زلمي منيح.. وانا قعدت معه اكم مرة ومشفتش منه اشي عاطل بس مشكلتي انه هو كتير كتير بشع وشكله مش عاجبني

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الرسالة كالتالي:

مرحبا لكل الزوار، انا في عندي مشكلة ما بعرف أحدد اذا هي فعلا كبيرة او لا، بس الي بعرفه انه عنجد بدي نصيحة ومساعدة.. أنا صبية عمري 28 متعلمة وبشتغل وشكلي مقبول الحمد لله.. قبل أكم أسبوع تقدملي شاب وهو قتدر ومعه مصاري والناس بحكوا انه اخلاقه منيحة وهو زلمي منيح.. وانا قعدت معه اكم مرة ومشفتش منه اشي عاطل بس مشكلتي انه هو كتير كتير بشع وشكله مش عاجبني بالمرة ومش عارفة كيف ممكن اشوفه بوجهي كل يوم بحياتي... شو أعمل؟!



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