اغلاق
اغلاق
مجتمع قصة من الحياة شابة: تقدّم لخطبتي رجل مقتدر لكن بشع وشكله لا يعجبني أبدًا

مجتمع

شابة: تقدّم لخطبتي رجل مقتدر لكن بشع
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

شابة: تقدّم لخطبتي رجل مقتدر لكن بشع وشكله لا يعجبني أبدًا

 جاء في الرسالة:

تقدملي شاب وهو قتدر ومعه مصاري والناس بحكوا انه اخلاقه منيحة وهو زلمي منيح.. وانا قعدت معه اكم مرة ومشفتش منه اشي عاطل بس مشكلتي انه هو كتير كتير بشع وشكله مش عاجبني

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-01-24 08:26:33 A A

وصلت الى موقع العرب رسالة من شابة تطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي:

مرحبا لكل الزوار، انا في عندي مشكلة ما بعرف أحدد اذا هي فعلا كبيرة او لا، بس الي بعرفه انه عنجد بدي نصيحة ومساعدة.. أنا صبية عمري 28 متعلمة وبشتغل وشكلي مقبول الحمد لله.. قبل أكم أسبوع تقدملي شاب وهو قتدر ومعه مصاري والناس بحكوا انه اخلاقه منيحة وهو زلمي منيح.. وانا قعدت معه اكم مرة ومشفتش منه اشي عاطل بس مشكلتي انه هو كتير كتير بشع وشكله مش عاجبني بالمرة ومش عارفة كيف ممكن اشوفه بوجهي كل يوم بحياتي... شو أعمل؟!


صورة توضيحية

 يطلب موقع "العرب" من زواره عدم التعقيب بصورة طائفية عنصرية وعدم الانجرار وراء معقبين عنصريين، وتسعى إدارة موقع "العرب" بتشديد الرقابه على التعقيبات وبحذف جميع التعقيبات التي تمس بأي طائفة. كما نلفت انتباهكم انه يمكنكم ارسال مشاكلكم على العنوان التالي: alarab@alarab.net 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 مصرع 4 مواطنين من الجش والريحانية وكفركنا وعين الأسد | [309 قراءة]
2 العليا تمهل النيابة ومحامي أبو القيعان ساعة للتفاوض | [243 قراءة]
3 حيفا: مواجهات واشتباكات في محكمة سلمان عامر | [211 قراءة]
4 4 قتلى في حادث طرق مروع عند مفرق حنانيا | [189 قراءة]
5 النيابة: قاصر من كفرسميع طعن وجدان أبو حميد وقتلها | [183 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 Ford Mustang 2017 تأتي بحلّة جديدة متكاملة | [0 مشاركة]
2 الجليل الأعلى: إصابة متوسطة لطفل إثر سقوطه عن ارتفاع | [0 مشاركة]
3 مجدلاني: لن نعود للمفاوضات إلا تحت رعاية دولية | [0 مشاركة]
4 لائحة اتهام شديدة ضد مقدسيين بمحاولة السطو | [0 مشاركة]
5 ليفاندوفسكي: الحظ لعب دورًا في فوزنا | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب