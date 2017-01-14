فيديو - الفنان جورج الراسي يحقن وجهه بإبر البوتوكس

نشر طبيب التجميل نادر صعب، عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصّور والفيديوهات الانستجرام، فيديو للفنّان اللبناني جورج الراسي، وهو يخضع لحقن إبر البوتوكس في وجهه، في عيادة صعب في دبي.

ويشار إلى أنّ الراسي انفصل منذ فترة، عن زوجته السابقة عارضة الأزياء اللبنانية جويل حاتم، التي أشعلت النار على طليقها وعائلته.