معلومات مثيرة عن الانسان من العرب.كوم
عشان حملة التنزيلات الكبيرة بلشت لازم تضغطوا هون عرفتوا انو الحملة بلشت؟ يلا شو مستنيين، شوفوا قديش الاسعار ممتازة وتعالوا تأكدوا بعينكو
- يبلغ طول الأمعاء الدقيقة في جسمنا 6 أمتار.
- طول معصمك الى كوع يدك هو نفس طول قدمك.
- الإنسان لا يستطيع تذوق الطعام اذا لم يختلط بلعابه.
- يشرب الإنسان طوال حياته حوالي 75 ألف لتر من المياه.
صورة توضيحية
- في المتوسط، يفقد الإنسان من 40-100 خصلة شعر يوميًا.
- تأخد خلية الدم 60 ثانية لعمل دورة كاملة في جسم الإنسان.
- يستخدم الإنسان العادي 17 عضلة للإبتسامة و34 عضلة للتجهم.
- في المتوسط، تتكلم المرأة 7000 كلمة في اليوم بينما الرجل 2000 كلمة فقط.
- يستخدم مخ الإنسان 20% من طاقة الجسم بينما يبلغ وزنه 2% فقط من وزن الجسم.
تعقيبات فيسبوك
العناوين الرئيسية
الأكثر قراءة
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك