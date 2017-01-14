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اولاد معلومات عامة معلومات مثيرة عن الانسان من العرب.كوم

اولاد

معلومات مثيرة عن الانسان من العرب.كوم
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معلومات مثيرة عن الانسان من العرب.كوم

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-01-14 14:09:16 A A

- يبلغ طول الأمعاء الدقيقة في جسمنا 6 أمتار.

- طول معصمك الى كوع يدك هو نفس طول قدمك.

- الإنسان لا يستطيع تذوق الطعام اذا لم يختلط بلعابه.

- يشرب الإنسان طوال حياته حوالي 75 ألف لتر من المياه.


صورة توضيحية

- في المتوسط، يفقد الإنسان من 40-100 خصلة شعر يوميًا.

- تأخد خلية الدم 60 ثانية لعمل دورة كاملة في جسم الإنسان.

- يستخدم الإنسان العادي 17 عضلة للإبتسامة و34 عضلة للتجهم.

- في المتوسط، تتكلم المرأة 7000 كلمة في اليوم بينما الرجل 2000 كلمة فقط.

- يستخدم مخ الإنسان 20% من طاقة الجسم بينما يبلغ وزنه 2% فقط من وزن الجسم.

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