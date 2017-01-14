معلومات مثيرة عن الانسان من العرب.كوم

- يبلغ طول الأمعاء الدقيقة في جسمنا 6 أمتار.

- طول معصمك الى كوع يدك هو نفس طول قدمك.

- الإنسان لا يستطيع تذوق الطعام اذا لم يختلط بلعابه.

- يشرب الإنسان طوال حياته حوالي 75 ألف لتر من المياه.



صورة توضيحية

- في المتوسط، يفقد الإنسان من 40-100 خصلة شعر يوميًا.

- تأخد خلية الدم 60 ثانية لعمل دورة كاملة في جسم الإنسان.

- يستخدم الإنسان العادي 17 عضلة للإبتسامة و34 عضلة للتجهم.

- في المتوسط، تتكلم المرأة 7000 كلمة في اليوم بينما الرجل 2000 كلمة فقط.