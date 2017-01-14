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منبر العرب شعر عمار/ بقلم: يوسف حمدان

منبر العرب

عمار/ بقلم: يوسف حمدان
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عمار/ بقلم: يوسف حمدان

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-01-14 14:13:09 A A

 كيف تنشد الطيورُ
هذا اليومَ
كيف يفرحُ الفراشُ بالزهور؟
يا أيها الصغيرُ
كيف جئتنا..
أقمت بيننا..
أهديت وجهنا القديمَ
من نشاطك الوفيرِ
جرعةً أو جرعتينْ
بهرتنا
بقوة اللسان واليدينْ..
ملأت سلة الحياةِ
بهجة الشباب والحبورْ..
وفجأةً
غادرتنا
بلا ضجيجٍ أو صخبْ..
تركتنا نلّمُ من رمادنا
ما خلّف الحطبْ..
تركتنا نلُّمُ من عظامنا
ما خلَّف الأسى
المنقوعُ بالتعبْ..
هاجرت فجأةً
كما تهاجر الطيورْ..
حديقةُ الجيرانِ
لم تعد تعجُّ بالزهورْ..
لم يبق عندنا
سوى الهدوءْ..
ووحشة الطريق
بين الدار والقبورْ.

نيويورك

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