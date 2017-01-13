التمور من أهم الأغذية على الاطلاق في الشتاء

تعتبر التمور مصدرا جيدا للألياف والحديد والكالسيوم والفيتامينات والمغنيسيوم

تعتبر التمور من أهم الأغذية على الاطلاق، لكونها تتمتع بعدة فوائد صحية، وتساهم في تفادي العديد من الأمراض لأنها فاكهة غنية بالفيتامينات والمعادن والكالسيوم والجلوكوز الطبيعي والحديد والبوتاسيوم وطبعا الألياف التي تمد الجسم بالطاقة. وعليه ينصح الاخصائيون الأشخاص الذين يعانون من الأمراض في الشتاء ولا سيما من الالتهابات والحساسية ونزلات البرد والإنفلونز، بتناول التمور.

وتعتبر التمور مصدرا جيدا للألياف والحديد والكالسيوم والفيتامينات والمغنيسيوم، التي تساعد جميعها في الحفاظ على تدفئة الجسم في فصل الشتاء. كما أنه إذا أصابتك نزلة برد فعليك بوضع تمرتين إلى ثلاث تمرات مع حبتين من الهيل وبضع قطع من الفلفل الحار في ماء ساخن، ثم غليهم قليلاً وتناولهم كمشروب قبل النوم، بعد تصفيتهم، حيث يساعد ذلك المشروب في علاج البرد بشكل فعال.