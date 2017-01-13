غالبية المشاركات في البحث بحثن عن رجل أكبر منهن بكثير لشعورهن معه بالأمان

قالت دراسات اجتماعية إن "38% من الفتيات يرغبن بالزواج من رجال أكبر منهن سنًا، حتى ولو كان الرجل أكبر بنحو 25 سنة"، علما أن الدراسة شملت 3 آلاف فتاة في المرحلة الثانوية أو الجامعات واللواتي فضلن الزواج من رجل أكبر فيما يعود السبب الى اعتبارهن للرجل الصغير سنا، بأنه غير مستقر ماديا واجتماعيا وأنه قد يكون غير جدي في العلاقات عامة.





وورد في نتائج الدراسة أن الشعر الأبيض (الشيب) يلفت اهتمام النساء اللواتي تعتبرنه علامة للنضوج كونهم مرّوا بعدة تجارب في حياتهم. هذا كله بالإضافة الى أن غالبية المشاركات في البحث بحثن عن رجل أكبر منهن بكثير لشعورهن معه بالأمان، وهي صفة بالغة الأهمية، تحتاجها فتيات هذه الأيام.



وتعتقد الفتيات أن الرجل الأكبر سنًا؛ يقدّر زوجته، يفهمها، يحبها، يثق بها، يُشعرها بكيانها، ويحترمها كإنسانة. فماذا تريد الفتاة أكثر من ذلك.