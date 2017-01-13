اغلاق
اغلاق
ثقافة جنسية راي مختص 38% من الفتيات يرغبن بالزواج من رجال أكبر منهن سنًا

ثقافة جنسية

38% من الفتيات يرغبن بالزواج من رجال أكبر منهن سنًا
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

38% من الفتيات يرغبن بالزواج من رجال أكبر منهن سنًا

غالبية المشاركات في البحث بحثن عن رجل أكبر منهن بكثير لشعورهن معه بالأمان

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstockphotos)
نشر: 2017-01-15 07:51:28 A A

قالت دراسات اجتماعية إن "38% من الفتيات يرغبن بالزواج من رجال أكبر منهن سنًا، حتى ولو كان الرجل أكبر بنحو 25 سنة"، علما أن الدراسة شملت 3 آلاف فتاة في المرحلة الثانوية أو الجامعات واللواتي فضلن الزواج من رجل أكبر فيما يعود السبب الى اعتبارهن للرجل الصغير سنا، بأنه غير مستقر ماديا واجتماعيا وأنه قد يكون غير جدي في العلاقات عامة.



وورد في نتائج الدراسة أن الشعر الأبيض (الشيب) يلفت اهتمام النساء اللواتي تعتبرنه علامة للنضوج كونهم مرّوا بعدة تجارب في حياتهم. هذا كله بالإضافة الى أن غالبية المشاركات في البحث بحثن عن رجل أكبر منهن بكثير لشعورهن معه بالأمان، وهي صفة بالغة الأهمية، تحتاجها فتيات هذه الأيام.

وتعتقد الفتيات أن الرجل الأكبر سنًا؛ يقدّر زوجته، يفهمها، يحبها، يثق بها، يُشعرها بكيانها، ويحترمها كإنسانة. فماذا تريد الفتاة أكثر من ذلك.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 غطاس في رسالته: لا تصوتوا على اقصائي | [325 قراءة]
2 بركة: لست راضيًا عن عمل جبهة الناصرة | [286 قراءة]
3 كاتس يطالب برفع غرامة مخالفات السير لأقصى حد | [266 قراءة]
4 الشمال: اعتقال 27 فردا من عصابات الخاوة | [145 قراءة]
5 رئيس بلدية فلورنسا الإيطالية يزور بلدية الناصرة | [129 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 سلطة الإطفاء والإنقاذ: وحدة خاصّة جديدة في القدس | [0 مشاركة]
2 إعتقال شاب (25 عاما) من رومة الهيب بعد ضبط مسدس | [0 مشاركة]
3 الرجل يفكّر في المرأة لمدّة 6 ثوانٍ في الدقيقة | [0 مشاركة]
4 سان جيرمان يدخل في سباق ضم باتشواي مهاجم تشيلسي | [0 مشاركة]
5 تولين البكري تهاجم عادل كرم وبرنامجه | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب