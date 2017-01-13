كيف تطبقين المثل: اتبعيه يتجاهلك، تجاهليه يتبعك؟

الغضب بحد ذاته ليس مشكلة، ولكن المشكلة الحقيقية هي أن الغضب سيقودك لإرتكاب أخطاء قد تندمين عليها

هل تعرفين عزيزتي، المثل الفرنسي القائل: "اتبعيه يتجاهلك، تجاهليه يتبعك"، هذا ما عليك أن تقومي به عندما تشتد المشاكل بينك وبين زوجك، لأنك كلما حاولت الاقتراب منه وسط المشاحنات، ظنّ أنه أفضل منك، وعندها يبدأ بتجاهلك ولا يعيرك أي اهتمام أو انتباه، وكأنك أنت فقط من عليك مصالحته وإعادة المياه الى مجاريها، ولكن نصيحتنا لك في مثل هذه الحالة، هي التجاهل، حتى يشعر زوجك أن عليه الاقدام على أمر ما ليصلح الأمور بينكما.

وفي الوقت عينه، ننصحك بالسيطرة على الغضب، إذ أن الغضب بحد ذاته ليس مشكلة، ولكن المشكلة الحقيقية هي أن الغضب سيقودك لإرتكاب أخطاء قد تندمين عليها طوال حياتك. ومن أسوأ التصرفات التي قد تقدم عليها حواء وقت المشكلة هي إثارة غيرة زوجها بالتحدث بدلاعة الى غيره.



هذا، كما ويمكنك ترك المشكلة حتى تبرد الأمور، وفي هذه الأثناء قومي بممارسة هواياتك المفضلة، والتسوق والخروج مع الصديقات، أو زيارة أفراد العائلة.