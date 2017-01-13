اغلاق
اغلاق
ثقافة جنسية الزوج والزوجة هل تعلمين؟ الرجل يبحث عن زوجة تتميّز بهذه المواصفات

ثقافة جنسية

هل تعلمين أن الرجل يبحث عن هذه الزوجة؟
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

هل تعلمين؟ الرجل يبحث عن زوجة تتميّز بهذه المواصفات

الرجل يريد من زوجته أن تجعل حبه يملأ قلبها وجوارحها

عشان حملة التنزيلات الكبيرة بلشت لازم تضغطوا هون عرفتوا انو الحملة بلشت؟ يلا شو مستنيين، شوفوا قديش الاسعار ممتازة وتعالوا تأكدوا بعينكو
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstockphotos)
نشر: 2017-01-14 14:10:09 A A

عزيزتي الزوجة، هل تعرفين ماذا عليك أن تفعلي لتحافظي على زوجك؟ هل تعلمين أن الرجل يبحث عن الزوجة التي يعشقها ويحب التقرب منها على كافة الأصعدة؟ كما أنه يبحث دائما لاكتشاف أمور جديدة فيها. وعلى رأس القائمة، المرأة الناعمة ورقيقة الأحاسيس واللطيفة، التي تقدر مشاعر زوجها وتتفهمها وتفهمه حتى دون أن يتكلّم.



ويبحث الرجل عن زوجة قادرة على استيعابه وإحتوائه وتقديم يد العون والمساعدة له، عندما يحتاج إليها، وتجيد الإنصات إليه عندما يرغب في التحدث لمشاركتها بأمور حياته. فهو يريد من زوجته أن تجعل حبه يملأ قلبها وجوارحها، وأن تكون طاهرة من الداخل والخارج، بمعنى أن تجعل روحها نقية قبل كل شيء، وهو ما سينعكس بالتالي على تصرّفاتها معه ومع من حوله.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الناصرة تفجع بوفاة مارغو جورج دانيال – شيني 42 عامًا | [383 قراءة]
2 في أعقاب هدم 11 منزلًا في قلنسوة- إجتماع طارئ | [250 قراءة]
3 جورج وسوف يشن هجومًا غير مسبوق على أصالة | [237 قراءة]
4 عين ماهل: اصابة 3 اشخاص اثر انفجار اسطوانات غاز | [219 قراءة]
5 أحلام تسأل الجمهور: ما رأيكم بإطلالتي في أراب آيدول؟ | [176 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 سلطة الإطفاء والإنقاذ: وحدة خاصّة جديدة في القدس | [0 مشاركة]
2 إعتقال شاب (25 عاما) من رومة الهيب بعد ضبط مسدس | [0 مشاركة]
3 الرجل يفكّر في المرأة لمدّة 6 ثوانٍ في الدقيقة | [0 مشاركة]
4 سان جيرمان يدخل في سباق ضم باتشواي مهاجم تشيلسي | [0 مشاركة]
5 تولين البكري تهاجم عادل كرم وبرنامجه | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب