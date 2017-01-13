هل تعلمين؟ الرجل يبحث عن زوجة تتميّز بهذه المواصفات

الرجل يريد من زوجته أن تجعل حبه يملأ قلبها وجوارحها

عزيزتي الزوجة، هل تعرفين ماذا عليك أن تفعلي لتحافظي على زوجك؟ هل تعلمين أن الرجل يبحث عن الزوجة التي يعشقها ويحب التقرب منها على كافة الأصعدة؟ كما أنه يبحث دائما لاكتشاف أمور جديدة فيها. وعلى رأس القائمة، المرأة الناعمة ورقيقة الأحاسيس واللطيفة، التي تقدر مشاعر زوجها وتتفهمها وتفهمه حتى دون أن يتكلّم.





ويبحث الرجل عن زوجة قادرة على استيعابه وإحتوائه وتقديم يد العون والمساعدة له، عندما يحتاج إليها، وتجيد الإنصات إليه عندما يرغب في التحدث لمشاركتها بأمور حياته. فهو يريد من زوجته أن تجعل حبه يملأ قلبها وجوارحها، وأن تكون طاهرة من الداخل والخارج، بمعنى أن تجعل روحها نقية قبل كل شيء، وهو ما سينعكس بالتالي على تصرّفاتها معه ومع من حوله.