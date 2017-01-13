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سياحة سياحة عالمية تعرفوا على تاريخ غنت البجيكية العريقة.. بالصور

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تعرفوا على تاريخ غنت البجيكية العريقة
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تعرفوا على تاريخ غنت البجيكية العريقة.. بالصور

أصبحت غنت مدينة مهمة في العصور الوسطى. وبلغت قمة الأهمية في القرن الخامس عشر، إلا أن الثورات والحروب مزقت المدينة عدة سنوات بعد ذلك

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-01-13 16:27:00 A A

غنت هي مدينة بلجيكية وعاصمة مقاطعة فلاندر الشرقية في الإقليم الفلامندي، تقع المدينة على بُعد حوالي 50 كم شمال غربي مدينة بروكسل عند ملتقى نهري شيلدي ولييه. وفقا لإحصاء أجري عام 2016، تبين أن عدد سكان المدينة بلغ حينها 257,029 نسمة.

تعتبر غينت ميناء مهم، حيث تربط قناة حفرت عام 1886 المدينة ببحر الشمال. تشتهر المدينة بالمنتجات الكيميائية ومحالج القطن والكتان والأزهار، ويمتد أكثر من 200 جسر فوق المجاري المائية التي تتقاطع عبر المدينة. تعتبر دار بلدية المدينة التي شيدت في القرن السادس عشر مثال رائع للفن المعماري القوطي.

أصبحت غنت مدينة مهمة في العصور الوسطى. وبلغت قمة الأهمية في القرن الخامس عشر، إلا أن الثورات والحروب مزقت المدينة عدة سنوات بعد ذلك. وقد احتلها الإسبان والفرنسيون والنمساويون في فترات مختلفة قبل إستقلال بلجيكا. كما واحتلت القوات الألمانية المدينة في الحربين العالميتين الأولى والثانية.

 

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