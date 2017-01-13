ريال مدريد يرفض الهزيمة أمام إشبيلية

بعد مواجهة مثيرة وممتعة، رفض ريال مدريد الهزيمة وتعادل مع مضيفه إشبيلية بثلاثة أهداف لكل فريق مساء الخميس على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" في جولة الإياب لدور الستة عشر لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم. وصعد ريال مدريد إلى ربع نهائي البطولة بهذا التعادل المثير بعدما فاز ذهاباً بثلاثية دون رد في لقاء الذهاب على ملعب "سانتياجو برانبيو".