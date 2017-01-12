ريال مدريد يرفض الهزيمة أمام إشبيلية ويصعد لربع نهائي كأس الملك

تقدم إشبيلية بهدف من نيران صديقة في الدقيقة 10 عن طريق دانيلو وتعادل أسينسيو للريال في الدقيقة 48 وسجل إشبيلية هدفين في الدقيقتين 54 و77

بعد مواجهة مثيرة وممتعة، رفض ريال مدريد الهزيمة وتعادل مع مضيفه إشبيلية بثلاثة أهداف لكل فريق مساء الخميس على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" في جولة الإياب لدور الستة عشر لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم. وصعد ريال مدريد إلى ربع نهائي البطولة بهذا التعادل المثير بعدما فاز ذهاباً بثلاثية دون رد في لقاء الذهاب على ملعب "سانتياجو برانبيو".

تقدم إشبيلية بهدف من نيران صديقة في الدقيقة 10 عن طريق دانيلو وتعادل أسينسيو للريال في الدقيقة 48 وسجل إشبيلية هدفين في الدقيقتين 54 و77 ولكن سيرجيو راموس سجل من ضربة الجزاء لريال مدريد في الدقيقة 84 وأحرز بنزيمة الهدف القاتل للتعادل في الدقيقة 90+3 ليحرم إشبيلية من الفوز ويحافظ لريال مدريد على رقمه القياسي. وفي الدقيقة 10، أحرز إشبيلية هدف التقدم عن طريق النيران الصديقة بعدما هز دانيلو شباك الريال بضربة رأس من كرة عرضية حولها داخل مرماه ليعلن تقدم أصحاب الأرض. هدأ إيقاع إشبيلية مع محاولات من ريال مدريد للوصول للمرمى مع فرصة ضائعة من جانب ماريانو بينما دفع إشبيلية بأول تغييراته بنزول يوفيتيتش على حساب كوريا في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

الشوط الثاني بدأ مثيراً بسيطرة هجومية من ريال مدريد بغية إدراك هدف التعادل وهو ما تحقق سريعاً في الدقيقة 48 عن طريق الموهوب ماركو أسينسيو الذي انطلق واخترق دفاعات إشبيلية في هجمة عنترية وراوغ مدافع أصحاب الأرض ليهز الشباك ببراعة. ونجح إشبيلية في التقدم من جديد من خلال يوفيتيتش الذي تسلم كرة عرضية متقنة وسددها ببراعة فشل الحارس كاسيا في التصدي لها لتسكن شباكه في الدقيقة 54.

اسكوديرو واصل نشاطه وأطلق تسديدة صاروخية بجوار القائم وحصل الحارس كاسيا على البطاقة الصفراء لإضاعة الوقت وحصل يوفيتيتش إنذاراً، ونظم إشبيلية كرة أخرى سريعة بتمريرة من الجبهة اليسرى وعلت ضربة رأس من يوفتيتش فوق العارضة. ودفع ريال مدريد بآخر تغييراته بمشاركة كريم بنزيمة في الدقيقة 75 على حساب موراتا ، وسجل إشبيلية الهدف الثالث في الدقيقة 77 عن طريق إيبورا بعد كرة عرضية متقنة من وسام بن يدر ليهز الشباك ببراعة بعدما ارتدت الكرة من الحارس كاسيا.

وإحتسب الحكم ضربة جزاء لريال مدريد في الدقيقة 82 بعد سقوط كاسيميرو في منطقة الجزاء ليحرز سيرجيو راموس هدف الريال الثاني في الدقيقة 84 باقتدار.. ونال كاسيميرو البطاقة الصفراء وأنقذ كاسيا حارس الريال ضربة رأس ببراعة ، وحرم القائم هدف لإشبيلية من ضربة رأس خطيرة ونال مارسيلو البطاقة الصفراء. وعلت تسديدة سارابيا فوق العارضة مع تسديدة سهلة من مارسيلو قبل أن ينجح كريم بنزيمة في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 90+3 بعد انطلاقة رائعة من النجم الفرنسي ليهز الشباك بتسديدة تحولت بعد أقدام مدافع إشبيلية لينتهي اللقاء بالتعادل.

اليكم نتائج باقي المباريات:



كأس ملك إسبانيا:



سيلتا فيغو 1:1 فالنسيا



إيبار 0:0 أوساسونا



إشبيلية 3-3 ريال مدريد

كأس إيطاليا:



ميلان 1:2 تورينو