رئيس مجلس كفرمندا يتفقد أعمال التطوير والصيانة في مجمعات الروضات والبساتين

زار رئيس المجلس مجمع بساتين اطفال الطبيعة شرقي القرية، وقد اطلع رئيس المجلس عن كثب على اعمال الصيانة والتجميل بالمجمع

وصل بيان صحفي صار عن مجلس محلي كفرمندا ، جاء فيه: "قام رئيس مجلس كفرمندا المحلي المهندس طه زيدان بجولة تفقدية من اجل الاطلاع على اعمال التطوير والصيانة في مجمعات الروضات والبساتين، وذلك بمرافقة الموظف في قسم المعارف السيد حسان زيدان ورئيس قسم الجنائن السيد منصور حوشان".



صور من الزيارة



وتابع البيان: "وقد شملت الجولة مجمع روضات النجوم جنوبي القرية، حيث يقوم المجلس بتركيب ارضية من الخشب في الساحات الخارجية، وتغطية جزء من الساحات للحماية من اشعة الشمس، بالإضافة لاعمال تجميل وصيانة عديدة في المجمع. كما زار رئيس المجلس مجمع بساتين اطفال الطبيعة شرقي القرية، وقد اطلع رئيس المجلس عن كثب على اعمال الصيانة والتجميل بالمجمع، واستمع من ادارة المجمع والمربيات عن احتياجات ومتطلبات المجمع، وأكد انه سيتابع جميع الامور التي تم طرحها وسيعمل على تلبيتها. ادارة المجمعات والمربيات رحبوا برئيس المجلس وشكروه على اقدامه بزيارات دورية للمجمعات، وعبروا عن تقديرهم لجهود ادارة المجلس في تجهيز الروضات والبساتين بشكل جيد".