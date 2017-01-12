4 مؤشرات تدل على أنك فاشل في العلاقات العاطفية

في حال لم يؤمن الشخص بنفسه أنه بطل يستطيع الفوز بقلب بطلته، فهو بالتالي لن يستطيع يوماً أن ينجح عاطفياً. هذا يعني ان زواجه سيكون قائماً على المعايير الاجتماعية وحسب



هل مررت بعلاقة عاطفية فاشلة؟ بالتأكيد حيرك سبب فشلها. نقدم لك عزيزي الشاب عبر موقع العرب.كوم أبرز المؤشرات التي تشير الى أنك فاشل في العلاقات العاطفية، تابع لتكتشف..



صورة توضيحية

الحب لم يكن يوماً اولوية

من الصعب أن يتمكن الفرد من خوض لعبة العلاقة العاطفية في حال لم يكن يؤمن في وجود الحب، او أنه لم يستحوذ على اهمية مرجوة في تفاصيل حياته وتطلعاته الشخصية. وهو بالتالي في حال وجد نفسه فجأةً واقعاً في الغرام لن يعلم كيف يتصرف، من هنا ضرورة التوفيق الدائم بين حاجات القلب والعقل.

القناعة ليست موجودة

لا شك في ان تحبيذ قيام العلاقات العابرة على حساب العلاقة الجديّة، من ابرز المؤشرات التي تدل على عدم الاستقرار_العاطفي وامكانية التكيف مع شريك واحد في علاقة قوامها الوفاء.

عدم الثقة بالقدرة على خوض التجربة

في حال لم يؤمن الشخص بنفسه أنه بطل يستطيع الفوز بقلب بطلته، فهو بالتالي لن يستطيع يوماً أن ينجح عاطفياً. هذا يعني ان زواجه سيكون قائماً على المعايير الاجتماعية وحسب.

الخوف من تبعات الفشل

حين يخاف الفرد من كابوس الانفصال عن الشريك او الهزيمة في الحب، فهو بالتالي لن يحبّ في حياته. صحيحٌ ان الاستمرارية صعبة في بعض الاحيان، لكن الخوف من النضال في سبيلها أصعب.