رسميًا: اليونايتد يحسم مصير فيلايني ويمدد عقده لعام 2018

مانشستر يونايتد في بيانه:



قمنا بتفعيل بند في عقده مع مروان فيلايني من أجل مد فترة بقائه مع النادي ولقد تم تفعيل هذا البند، للإبقاء عليه في أولد ترافورد حتى صيف 2018 على الأقل

قام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الخميس، بلاعلان رسميًا على أنه مدد تعاقده مع لاعبه البلجيكي مروان فيلايني حتى عام 2018.





مروان فيلايني

الجدير بالذكر أنّ فيلايني قد إنضم لصفوف مانشستر يونايتد قادمًا من إيفرتون عام 2013 لمدّة أربع سنوات، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي. وإستخدم النادي الإنجليزي حقه في التمديد للاعب الدولي البلجيكي، ليحتفظ بخدماته حتى الموسم المقبل.

كما وذكر مانشستر يونايتد، في بيان نشره على موقعه الرسمي على الإنترنت: "مانشستر يونايتد قام بتفعيل بند في عقده مع مروان فيلايني من أجل مد فترة بقائه مع النادي".



وأضاف النادي الإنجليزي في بيانه، قائلا "عندما قدم من إيفرتون في اليوم الأخير من موسم الانتقالات الصيفية عام 2013، وقع اللاعب البلجيكي على عقد يمتد لأربعة أعوام، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي. لقد تم تفعيل هذا البند، للإبقاء عليه في أولد ترافورد حتى صيف 2018 على الأقل".