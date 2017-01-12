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جامعات / مدارس

شفاعمرو والقضاء شفاعمرو: مدرسة البصلية الابتدائية تخرج في رحلة
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شفاعمرو: مدرسة البصلية الابتدائية تخرج في رحلة هدفها ترسيخ التّراث والحضارة

جاء في البيان:

تلاميذ الصّفوف الأولى والثّانية والثّالثة في مدرسة البصليّة قاموا بزيارة متحف التراث في بلدة شعب

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-12 15:50:58 A A

وصل بيان إلى موقع العرب، صادر عن مدرسة البصليّة الابتدائية في شفاعمرو، جاء فيه: "من أجل ترسيخ مفهوم التراث والحضارة وغرس القيم والعادات والتقاليد الأصيلة في نفوس طلابنا، قامت مدرسة البصليّة - شفاعمرو بالتّخطيط لرحلات تربويّة، تعليميّة وترفيهيّة خاصّة، وقد جاءت هذه الرّحلات تجاوبا مع تخصص المدرسة وهو التراث والحضارة، ومن منطلق تعزيز ارتباط طلابنا بتراثهم وحضارتهم العربيّة الفلسطينيّة".


الطلاب خلال ال رحلة

وأضاف البيان:"تلاميذ الصّفوف الأولى والثّانية والثّالثة في مدرسة البصليّة قاموا بزيارة متحف التراث في بلدة شعب لصاحبه السيّد عيسى حجاج، وهناك اطلعوا على اللباس والأدوات القديمة كما وقاموا بالعديد من الفعاليات الشيّقة مثل العرس العربي بكامل عاداته وتقاليده، رسم الحناء بالإضافة الى تناول وجبة مناقيش. أمّا الصّفوف الرّابعة والخامسة والسّادسة فقد زاروا متحف السباط بإدارة السيّد خالد عوض الذي يعتبر المتحف الأكبر في منطقة الناصرة وضواحيها، حيث اطلع التلاميذ على الأدوات الزراعيّة، أدوات المطبخ الفلسطيني، أدوات الطهي والإنارة، أدوات الحرف والمهن، الوثائق والمخطوطات والكتب القديمة، الزينة والزي الفلسطيني والمضافة".

وتابع البيان: "في حديث مع مديرة مدرسة البصليّة السيّدة ياسمين خضر أكدت "على ضرورة الحفاظ على مبادئنا وقيمنا الموروثة من آبائنا وأجدادنا، لننقلها للأجيال الصاعدة الجديدة ليفتخروا بها ويحافظوا عليها". كما وتوجّهت بالشّكر الجزيل للسيّد عيسى حجاج والسيّد خالد عوض على استضافتهما للطلاّب والقيام بالفعاليات التي نالت إعجاب التلاميذ والمعلمين وعبروا عن استمتاعهم البالغ فيها" إلى هنا نص البيان.

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