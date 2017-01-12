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مَن نحنُ؟!/ بقلم: رزان بشارات

رزان بشارات في مقالها:

هذا ما يُسمى بالاحتلال الذكوري الذي يبدأ بزرع فَجوة بين الذَكر والانثى وتوزيع الأدوار النَمطية منذُ الولادة بارتداء الازرق للذَكر ليصبح "رَجلًا" والوردي للأنثى لتصبح "امرأة"

التنشئة الاجتماعية تهمين علينا من خلال "الاحتلال العقلي" أيضا الذي نرضخ له جميعًا، ذكورًا واناثًا، ويتعرض له الطِفل منذ الصِغر



كلنا ننتمي الى عائلة، اقارب، حارَة، مدينة، دين، تاريخ، ثقافة ومجتمع ليسوا من اختيارنا، خُلقنا ووجدنا أنفسنا في هذا العالم وفُرضت عَلينا هوية زرقاء تَحمل معها صراع كبير مع الذات اولًا

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-01-12 18:17:38 A نشر: 2017-01-12 18:17:38 A