ديما بياعة: علاقتي مع طليقي تيم حسن جيدة

بياعة حرصت على أن تكون علاقة ولديها بوالدهما جيدة

قالت الممثلة السورية ديما بياعة في حديث لها إن "علاقتها بطليقها النجم السوري تيم حسن ،جيدة، وتعتمد على الصداقة خصوصا وأن لديهما ولدين هما ورد وفهد". ولفتت بياعة الى أنها "حرصت على أن تكون علاقة ولديها بوالدهما جيدة".





ولفتت بياعة إلى أن "ركود الدراما السورية في الوقت الراهن يعود الى عدم شراء المنتجين والمحطات التلفزيونية للمسلسلات وذلك يرجع الى الحرب السورية التي أثرت سلبا على هذا الموضوع".



وقالت ديما بياعة إنها "تحب الوشم منذ الصغر، وأن الوشم الأخير الذي حصلت عليه كان اسم زوجها الحالي أحمد، وذلك مكان خاتم الخطوبة ليكون بديلا عن المحبس، لعدم رغبتها في وضع الخواتم.