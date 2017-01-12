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أخبار سياسة ليبرمان: أدعو ترامب لإقامة تحالف يضم إسرائيل ودول عربية معتدلة لمحاربة الارهاب

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ليبرمان يدعو ترامب لإقامة تحالف
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ليبرمان: أدعو ترامب لإقامة تحالف يضم إسرائيل ودول عربية معتدلة لمحاربة الارهاب

ليبرمان:

بدلا من الخطوات الأحادية يجب على إسرائيل أن تنسق مع الولايات المتحدة بشأن البناء في الكتل الاستيطانية الكبرى مع بناء ثقة مع الفلسطينيين

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-01-12 23:49:30 A A

قال وزير الامن الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان في حديث له مع صحيفة "جروزاليم بوست" الاسرائيلية إنه "يطالب أن يتم تشكيل تحالف تشترك فيه اسرائيل وبعض الدول العربية المعتدلة ضد الارهاب ويكون مشابها للذي أقامته أمريكا قبل حرب الخليج عام 91 لكن هذه المرة بمشاركة اسرائيل".


ليبرمان وكاتس ونتنياهو

وقال ليبرمان: "الدول العربية المعتدلة تعلم جيدا أن الخطر الحقيقي هو ليس اليهود وإنما المتطرفين في العالم الإسلامي، وانا أعتقد أنهم سينضمون إلى التحالف معنا تحت ضغط امريكا". وتابع ليبرمان: "هذا التحالف يبني الثقة بين إسرائيل والفلسطينيين غير أنه يحارب الارهاب".

كما ويعتبر ليبرمان أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليس شريكا للسلام كما ويطالب ليبرمان اقامة دولتين بحسب مبدأ تبادل الاراضي والسكان. وقال ليبرمان: "هناك فرصة لبداية جديدة مع الرئيس الجديد الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ".

وأضاف: "بدلا من الخطوات الأحادية يجب على إسرائيل أن تنسق مع الولايات المتحدة بشأن البناء في الكتل الاستيطانية الكبرى مع بناء ثقة مع الفلسطينيين".

وتابع ليبرمان: "نحن بحاجة إلى حياة طبيعية عادية بين اليهود في المستوطنات وبين الفلسطينيين، نحن بحاجة أن نبني في الكتل الاستيطانية ولا يوجد سبب يمنع إقامة منطقة صناعية جنوبي الضفة للفلسطينيين".

 

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