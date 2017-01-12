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مجتمع قصة من الحياة شاب: صديقي المقرب يطلب مني أن أكفله في البنك وأنا متردد

مجتمع

شاب: صديقي المقرب يطلب مني أن أكفله
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شاب: صديقي المقرب يطلب مني أن أكفله في البنك وأنا متردد

 

عشان حملة التنزيلات الكبيرة بلشت لازم تضغطوا هون عرفتوا انو الحملة بلشت؟ يلا شو مستنيين، شوفوا قديش الاسعار ممتازة وتعالوا تأكدوا بعينكو
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-01-12 14:19:30 A A

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مرحبا زوار الموقع انا بورطة ان صديقي طلبمني ان اكفله في البنك وانا على علم ان وضعه المادي سيء جدا، من جهة اخرى لا استطيع ان اقول له لا لانه صديق العمر لكن كيف سأورط نفسي لا اعلم ماذا افعل، هل اصارحه واقول له الحقيقة ام اكفله واتكل على الله؟ فعلا انا متردد ومحتار كثيرا وانا بين نارين ساعدوني ارجوكم.
 

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