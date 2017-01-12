شاب: صديقي المقرب يطلب مني أن أكفله في البنك وأنا متردد

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مرحبا زوار الموقع انا بورطة ان صديقي طلبمني ان اكفله في البنك وانا على علم ان وضعه المادي سيء جدا، من جهة اخرى لا استطيع ان اقول له لا لانه صديق العمر لكن كيف سأورط نفسي لا اعلم ماذا افعل، هل اصارحه واقول له الحقيقة ام اكفله واتكل على الله؟ فعلا انا متردد ومحتار كثيرا وانا بين نارين ساعدوني ارجوكم.