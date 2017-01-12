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ابراج الحوت تعمل بصورة جيدة من خلال الفريق

ابراج

الحوت 12.1.2017
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تعمل بصورة جيدة من خلال الفريق

تعمل بصورة جيدة من خلال الفريق وتستمتع بالانجازات والاجواء الموجودة.
مهنيًا: حافظ على بيئة العمل الخلّاقة لتحقيق أهداف شخصية وعامة.
عاطفيًا: تشعر أكثر بالراحة في مجموعة، ما يساعدك في التقدم بحياتك العاطفية.
صحيًا: أكثر من شرب المياه وإلا فخطر الجفاف سيهاجمك.

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نشر: 2017-01-12 08:54:25 A A
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