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تعمل بصورة جيدة من خلال الفريق

تعمل بصورة جيدة من خلال الفريق وتستمتع بالانجازات والاجواء الموجودة.

مهنيًا: حافظ على بيئة العمل الخلّاقة لتحقيق أهداف شخصية وعامة.

عاطفيًا: تشعر أكثر بالراحة في مجموعة، ما يساعدك في التقدم بحياتك العاطفية.

صحيًا: أكثر من شرب المياه وإلا فخطر الجفاف سيهاجمك.