الأزرق هو الأنسب للميزان.. ماذا عن العقرب والقوس؟

برج الميزان

شخصية مواليد برج الميزان تتسم بالهدوء والاتزان الفكري، وبالتالي تتناسب معها الالوان من ازرق واخضر وبنفسجي فاتح.

برح العقرب

مواليد برج العقرب يميلون الى اختيار ألوان الاصفر الداكن والزهري القوي والبيج، وكلها ألوان تناسب شخصيتهم الحادة والقوية، لذا .

برج القوس

من ابرز الالوان التي يفضلها مواليد برج القوس هي اللون الليلكي والزهري الفاتح والبنفسجي، فهذه الالوان تعكس طيبته.





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