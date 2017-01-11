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سيارات جديد السيارات Ford F150 بتصميم مميز وتحصل على محرك ديزل جديد

سيارات

Ford F150 تحصل على محرك ديزل جديد
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Ford F150 بتصميم مميز وتحصل على محرك ديزل جديد

أعيد تصميم المصد الخلفي أيضًا، جنبًا إلى جنب مع الباب الخلفي، مع تصاميم تلبي المزيد من الفردية والتميز في مستويات تجهيز السيارة 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-11 14:21:01 A A

حصلت سيارة Ford F150 2018 على تصميم جديد يشمل شبك التهوية الأمامي، مع مصابيح أمامية جديدة وصادم أمامي مطور في التصميم.



وقد أعيد تصميم المصد الخلفي أيضًا، جنبًا إلى جنب مع الباب الخلفي، مع تصاميم تلبي المزيد من الفردية والتميز في مستويات تجهيز السيارة التي تبدأ من نموذج XL حتي أعلى نموذج وهو ليميتد. وبطبيعة الحال، فهناك تصاميم جديدة للعجلات متاحة كذلك، فالإضافة الأكثر جوهرية على تشكيلة F-150 هي وصول المحرك 3 لتر باور ستروك الديزل الجديد الذي يجب أن يساعد فورد لمواجهة رام 1500 مع محرك EcoDiesel. 

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