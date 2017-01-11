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صحة اخبار وتقارير نصيحة: خذوا غفوة قصيرة في العمل لرفع مستوى الأداء!

صحة

نصيحة: خذوا غفوة قصيرة في العمل
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نصيحة: خذوا غفوة قصيرة في العمل لرفع مستوى الأداء!

المدة الصحيحة للغفوة تتراوح بين 10 و20 دقيقة كحد ‫أقصى

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-01-12 10:00:22 A A

صدقوا أو لا، لكن أخذ غفوة خلال العمل سيرفع كفاءتك في العمل! فبحسب تقرير ألماني حديث إنّ ‫أخذ غفوة في فترة الظهيرة خلال يوم العمل يساعد على رفع درجة التركيز في ‫فترة ما بعد الظهيرة، ومن ثم رفع مستوى الأداء.


صورة توضيحية

وأشار التقرير إلى أنّ "المدة الصحيحة للغفوة تتراوح بين 10 و20 دقيقة كحد ‫أقصى، محذرًا من استمرار الغفوة لأطول من ذلك، وإلا سيدخل الموظف في ‫مرحلة النوم العميق وسيستيقظ بعدها متعبا وخاملا". ونصح التقرير باحتساء فنجان قهوة ‫قبل أخذ الغفوة وللاستيقاظ بعدها بمنتهى النشاط والحيوية، لأن الكافيين لا يؤتي مفعوله إلا بعد مرور نصف ساعة من ‫احتسائه. 

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