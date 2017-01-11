نصيحة: خذوا غفوة قصيرة في العمل لرفع مستوى الأداء!
المدة الصحيحة للغفوة تتراوح بين 10 و20 دقيقة كحد أقصى
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صدقوا أو لا، لكن أخذ غفوة خلال العمل سيرفع كفاءتك في العمل! فبحسب تقرير ألماني حديث إنّ أخذ غفوة في فترة الظهيرة خلال يوم العمل يساعد على رفع درجة التركيز في فترة ما بعد الظهيرة، ومن ثم رفع مستوى الأداء.
صورة توضيحية
وأشار التقرير إلى أنّ "المدة الصحيحة للغفوة تتراوح بين 10 و20 دقيقة كحد أقصى، محذرًا من استمرار الغفوة لأطول من ذلك، وإلا سيدخل الموظف في مرحلة النوم العميق وسيستيقظ بعدها متعبا وخاملا". ونصح التقرير باحتساء فنجان قهوة قبل أخذ الغفوة وللاستيقاظ بعدها بمنتهى النشاط والحيوية، لأن الكافيين لا يؤتي مفعوله إلا بعد مرور نصف ساعة من احتسائه.
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