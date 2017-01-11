نصيحة: خذوا غفوة قصيرة في العمل لرفع مستوى الأداء!

المدة الصحيحة للغفوة تتراوح بين 10 و20 دقيقة كحد ‫أقصى

صدقوا أو لا، لكن أخذ غفوة خلال العمل سيرفع كفاءتك في العمل! فبحسب تقرير ألماني حديث إنّ ‫أخذ غفوة في فترة الظهيرة خلال يوم العمل يساعد على رفع درجة التركيز في ‫فترة ما بعد الظهيرة، ومن ثم رفع مستوى الأداء.



صورة توضيحية



وأشار التقرير إلى أنّ "المدة الصحيحة للغفوة تتراوح بين 10 و20 دقيقة كحد ‫أقصى، محذرًا من استمرار الغفوة لأطول من ذلك، وإلا سيدخل الموظف في ‫مرحلة النوم العميق وسيستيقظ بعدها متعبا وخاملا". ونصح التقرير باحتساء فنجان قهوة ‫قبل أخذ الغفوة وللاستيقاظ بعدها بمنتهى النشاط والحيوية، لأن الكافيين لا يؤتي مفعوله إلا بعد مرور نصف ساعة من ‫احتسائه.