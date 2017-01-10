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السلطات المحلية اخبار المجالس مجلس كفرمندا يشجب الإعتداء على ممتلكات جهاد عبد الحليم

السلطات المحلية

شفاعمرو والقضاء مجلس كفرمندا يشجب الإعتداء على ممتلكات جهاد
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مجلس كفرمندا يشجب الإعتداء على ممتلكات جهاد عبد الحليم

أبرز ما جاء في البيان: 

الحادثة تدعونا جميعا كأبناء بلد للوقوف صفا واحدا بلا استثناء أمام مثل هذا التصرف الأرعن والجبان

نقولها بأعلى صوت وبثقة كبيرة ان الاعتداء على أي مواطنٍ كان انما هو اعتداء مباشر على ابناء هذا البلد وعلى كفر مندا الطيبة

نؤكد على موقفنا الذي طالما تبنيناه بالدعوة للتعامل مع مثل هذه الأحداث بعقلانية، أن نخاطب العقل وأن نشجب العنف بكل أشكاله ومنع الإنجرار الى أي نوع من انواع العنف

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-10 14:14:11 A A

عمم رئيس مجلس كفرمندا المحلي طه زيدان، بيانا على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، اليوم الثلاثاء، جاء فيه: "المجلس المحلي كفرمندا، ادارة، اعضاء وموظفين نستنكر ونندد بالإعتداء الآثم ليلة أمس (الأثنين) على ممتلكات مواطنين أمنين ونعتبر هذا ال اعتداء تعدٍ صارخ فيه مس ايضا بأحد حقوق طلابنا بمحاولة تعطيل العمل بالوجبة الساخنة بعد حرق سيارة التوزيع التابعة للمواطن جهاد عبد الحليم".


آثار الاعتداء

وأضاف البيان: "الحادثة تدعونا جميعا كأبناء بلد للوقوف صفا واحدا بلا استثناء أمام مثل هذا التصرف الأرعن والجبان، ونحن نقولها بأعلى صوت وبثقة كبيرة ان الاعتداء على أي مواطنٍ كان انما هو اعتداء مباشر على ابناء هذا البلد وعلى كفر مندا الطيبة. نؤكد على موقفنا الذي طالما تبنيناه بالدعوة للتعامل مع مثل هذه الأحداث بعقلانية، أن نخاطب العقل وأن نشجب العنف بكل أشكاله ومنع الإنجرار الى أي نوع من انواع العنف، الحد من الأحداث المسيئة التي تهدف لإثارة الفتنة والتفرقة بين أبناء البلد الواحد. في ختام بياننا نتوجه بالشكر الجزيل للسيد جهاد عبد الحليم الذي قام بمتابعة تقديم خدماته في الوجبة الساخنة كالمعتاد دون أن يتأثر عمله من حادثة الإعتداء. وفقنا الله واياكم للحفاظ على كفرمندا الطيبة سالمة غانمة" بحسب البيان.

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