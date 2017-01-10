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مجلس كفرمندا يشجب الإعتداء على ممتلكات جهاد عبد الحليم

أبرز ما جاء في البيان:

الحادثة تدعونا جميعا كأبناء بلد للوقوف صفا واحدا بلا استثناء أمام مثل هذا التصرف الأرعن والجبان

نقولها بأعلى صوت وبثقة كبيرة ان الاعتداء على أي مواطنٍ كان انما هو اعتداء مباشر على ابناء هذا البلد وعلى كفر مندا الطيبة

نؤكد على موقفنا الذي طالما تبنيناه بالدعوة للتعامل مع مثل هذه الأحداث بعقلانية، أن نخاطب العقل وأن نشجب العنف بكل أشكاله ومنع الإنجرار الى أي نوع من انواع العنف

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-01-10 14:14:11 A نشر: 2017-01-10 14:14:11 A