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بالفيديو.. أهالي قلنسوة: تعرضنا للضرب وهدموا منازلنا لكننا سنبني القصور ونقهرهم

مشيرة حنون:

اذا لم يمنح المجلس المحلي التراخيص أين سنبني البيوت؟ من لديهم 5 أو 6 أبناء أين سيبني لهم بيوتا اذا لم تسمح البلدية بذلك، نتنياهو يصب لجام غضبه علينا لكن نقول له خسئت

لدي شقيقان يبنيان منزلهما استعدادا للزواج، ولم تمنحنا الدولة الانذا، هدموا البيوت بكل بساطة وبسخرية، الدولة تسخر من العرب وتريد هدم عزيمة الشباب

حسونة مخلوف:

لم نكن نعرف أن بيوتنا ستُهدم اليوم وفور وصول القوات قمنا باغلاق الشارع للتصدي لأوامر الهدم الا أن القوات منعتنا وتعرضنا للضرب كلنا نساء ورجال وشباب

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من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب

نشر: 2017-01-10 14:18:09 A نشر: 2017-01-10 14:18:09 A