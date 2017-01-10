بالفيديو.. أهالي قلنسوة: تعرضنا للضرب وهدموا منازلنا لكننا سنبني القصور ونقهرهم
مشيرة حنون:
اذا لم يمنح المجلس المحلي التراخيص أين سنبني البيوت؟ من لديهم 5 أو 6 أبناء أين سيبني لهم بيوتا اذا لم تسمح البلدية بذلك، نتنياهو يصب لجام غضبه علينا لكن نقول له خسئت
لدي شقيقان يبنيان منزلهما استعدادا للزواج، ولم تمنحنا الدولة الانذا، هدموا البيوت بكل بساطة وبسخرية، الدولة تسخر من العرب وتريد هدم عزيمة الشباب
حسونة مخلوف:
لم نكن نعرف أن بيوتنا ستُهدم اليوم وفور وصول القوات قمنا باغلاق الشارع للتصدي لأوامر الهدم الا أن القوات منعتنا وتعرضنا للضرب كلنا نساء ورجال وشباب
غضب وقلق وخوف هذا ما يشعر به مواطنو قلنسوة بعد أن قامت الجرافات الاسرائيلية بهدم 9 منازل منذ ساعات الصباح، وقالت خاتمة أبو عابد قريبة احدى العائلات: "اتأسف على البيوت التي تم هدمها، فشبابنا تعبوا كثيرا من أجل بنائها، لدي 4 شباب وانا قلقة من بناء البيوت لهم، أنا قلقة على مستقبل أبنائي من شبح الهدم، أين سنبني بيوتنا؟".
وقالت مشيرة حنون: "اذا لم يمنح المجلس المحلي التراخيص أين سنبني البيوت؟ من لديهم 5 أو 6 أبناء أين سيبني لهم بيوتا اذا لم تسمح البلدية بذلك، نتنياهو يصب لجام غضبه علينا لكن نقول له خسئت". وأضاف: "لدي شقيقان يبنيان منزلهما استعدادا للزواج، ولم تمنحنا الدولة الانذا، هدموا البيوت بكل بساطة وبسخرية، الدولة تسخر من العرب وتريد هدم عزيمة الشباب، اذا هدموا البيوت الآن سنبني القصور وسنقهرهم ولن نعطيهم شبرا من أرضنا، وربنا سينصر شبابنا".
وقال حسونة مخلوف: "لم نكن نعرف أن بيوتنا ستُهدم اليوم وفور وصول القوات قمنا باغلاق الشارع للتصدي لأوامر الهدم الا أن القوات منعتنا وتعرضنا للضرب كلنا نساء ورجال وشباب".
مشيرة حنون
خاتمة أبو عابد ومشيرة حنون
حسونة مخلوف