حسام حلبي مدرب هبوعيل دالية الكرمل يقدم إستقالته

قدم حلبي استقالته من تدريب الفريق بعد خسارة الفريق الأخيرة أمام مكابي عين ماهل



حسام حلبي:

أتمنى لفريق هبوعيل دالية الكرمل الخير دائمًا، وأن يبقى بصورة مشرفة في الدوري لأنه فريق عريق

علم مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب، اليوم الثلاثاء، أنّ مدرب هبوعيل معين دالية الكرمل حسام حلبي ، قدم استقالته من تدريب الفريق، وذلك بعد خسارة الفريق الأخيرة أمام مكابي عين ماهل.



حسام حلبي مدرب هبوعيل دالية الكرمل

ويعتبر حسام لاعبا سابقا لهبوعيل معين دالية الكرمل، حيث قاد الفريق كقلب دفاع للفريق على مدى سنوات في الدرجة الأولى ومن ثم ساهم في السنوات الأخيرة في ابقاء الفريق في الدرجة الثانية ضمن طاقم التدريب وزميله رفعت حلبي .