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أخبار محليات الناصرة: إندلاع حريق في منزل قرب المسكوبية وطواقم الإطفاء في المكان

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الناصرة والقضاء الناصرة: إندلاع حريق في منزل قرب المسكوبية
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الناصرة: إندلاع حريق في منزل قرب المسكوبية وطواقم الإطفاء في المكان

كايد ظاهر: 

هرعت طواقم الاطفاء والإنقاذ من محطة الناصرة الى المكان وتعمل على اخماد الحريق والبحث عن عالقين داخل المنزل

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-10 14:25:34 A A

عمم كايد ظاهر المتحدث والمركز للإعلام العربي في سلطة الإطفاء والإنقاذ بيانا على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، اليوم الثلاثاء، جاء فيه: "أن حريقا قد شب في منزل في مدينة الناصرة، اليوم الثلاثاء، قرب المسكوبية، وعليه هرعت طواقم الاطفاء والإنقاذ من محطة الناصرة الى المكان وتعمل على اخماد الحريق والبحث عن عالقين داخل المنزل" بحسب البيان.


من مكان الحريق- تصوير: سلطة الاطفاء والانقاذ 

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