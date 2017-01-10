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جامعات / مدارس اخبار المدارس كفرقاسم: فعاليات عن العنف بعد الاعتداء الغاشم على المفتش طارق ابو حجلة

جامعات / مدارس

المثلث الجنوبي كفرقاسم: فعاليات عن العنف بعد الاعتداء على المفتش
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كفرقاسم: فعاليات عن العنف بعد الاعتداء الغاشم على المفتش طارق ابو حجلة

مدير المدرسة الشيخ إياد عامر:

مهما يكن السبب أو المبرر فهذا الإعتداء بإطلاق النار على المفتش مرفوض بتاتا ولن يثني طارق عن الإستمرار في القيام بعمله من أجل خدمة ابناء مجتمعه

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من: إبراهيم أبو عطا - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-01-10 13:18:21 A A

نظمت المدرسة الثانوية الشاملة في كفرقاسم بإدارتها وطاقم المعلمين بفعاليات عن العنف على أثر الإعتداء الغاشم والجبان على طارق ابو حجلة المفتش اللوائي في وزارة المعارف.


خلال الفعاليات

بدأت الفعاليات بقيام مستشارات المدرسة السيدة ذكريات عيسى وجمانة صرصور ومنار غرة بالتحدث عن الحادث وأثره على نفس المعلمين ورجال التربية وعن كيفية عرض الموضوع على الطلبة من أجل نقاشه فيما بينهم من أجل فهم وإدراك أن العنف لم يكن ولن يكون الحل لتسوية المشاكل والخلافات.

بعدها تحدث بإسهاب مدير المدرسة الشيخ إياد عامر عن الحادثة، مؤكداً على أن ما قام بهذا الإعتداء هو شخص ضعيف وجبان. وقال: "مهما يكن السبب أو المبرر فهذا الإعتداء بإطلاق النار على المفتش مرفوض بتاتا ولن يثني طارق عن الإستمرار في القيام بعمله من أجل خدمة ابناء مجتمعه".

وأضاف المدير: "يتوجب على جميع مدراء المدارس ليس فقط في كفرقاسم وإنما في كل الوسط العربي القيام بفعاليات تربوية بشكل دوري من أجل نبذ العنف ونشر ثقافة التسامح والمحبة من أجل التخفيف من وتيرة العنف المستشري"، مؤكداً على أهمية عدم الإستسلام لضعفاء النفوس والجبناء الذي يريدون إرهاب المجتمع لتحقيق مصالح شخصية ضيقة.

وبدوره قال مربي الأجيال الأستاذ عبد الله صرصور: "العنف ليس جديد علينا ، ولكن مهم جداً نحن كمعلمين ورجال تربية أن نكون مخلصين في عملنا ونحسن معاملة بعضنا البعض ومعاملة المسؤولين والطلاب ، مؤكداً على أن الكلمة الطيبة هي المفتاح لبث الطمأنينة ونبذ العنف".

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