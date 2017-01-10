الإحتمالات الإيجابية تزداد امامك
الإحتمالات الإيجابية تزداد امامك خاصة على الصعبد المدي والمهني.
مهنيًا: تجد تجاوبًا معك من المسؤولين بعد تردد وممانعة.
عاطفيًا: بعض المشاكل القديمة تظهر مجددًا، ناقشها مع الحبيب بهدوء.
صحيًا: انتبه لصحتك ولعلاقاتك بالآخرين، وخذ الأمور بروية وهدوء وحكمة.
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