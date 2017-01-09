ليدي- ماكياج غزل بنات وردي برتقالي أصفر برونزي ملوّن

ليدي- في عالم الماكياج يدمج بداخله حلاوة وردية وطفولية مع ماكياج العيون البارز الذي يمنح شكل مغري للوك. إستوحى خبراء التجميل اللوك بداية من نجمات هوليوود، حيث يتألقن هذا الموسم بماكياج يرتكز على الألوان الحلوة والمتناقضة كألوان الزهر الفاقع وملبس وغزل البنات الحلو.



صورة توضيحية

نبدأ بلون البشرة الذي يجب أن يكون طبيعياً في الدرجة الأولى وفاتحاً أو مائلا إلى البرونزي أو الذهبي، وتوضع البودرة الشفافة فوق كريم الأساس الملون للبشرة لتعطي الوجه إضاءة مميزة ومسحة جمالية، ثم توضع بودرة الخدود.

وبعد تلوين بشرتك عليك بتحديد جمال عينيك والظلال متعددة الألوان المتناقضة وغير المتوقعة، ويمكنك إطلاق خيالك وذوقك فتمزجين مثلا الألوان الدافئة (السومون - البرتقالي - البني) بالألوان الباردة (الأزرق - التركواز - البنفسجي الفاتح) وبدء من لونين ووصولا إلى أربعة ألوان (الزهري - البنفسجي - الفوشيا - الزهر الذهبي) وكذلك الأصفر مع البرتقالي والأحمر. لإضاءة الماكياج أكثر، توضع تحت الحاجب مسحة من الظل الذهبي أو الأبيض ولإعطاء العين عمقا وتحديدا يمكن استعمال الآي لاينر حول العين باللون الأزرق والأسود أو البني وأحياناً الزهري الذي يزيد من إضاءة الماكياج.

أخيرا ابتسامة الربيع المشرقة تحتاج إلى ثغر ملون بأحمر الشفاه الزهري وكل مشتقاته أو البرتقالي أو الأحمر الساطع، ولا تنسي أيتها الجميلة أن تمرّري على شفتيك أحمر الشفاه اللماع بعد أن تكوني قد رسمت وحدّدت الفم بقلم من لون أحمر الشفاه نفسه.