محللون يتوقعون مبيعات قياسية لهواتف ايفون 8 هذا العام

لكن بعد iPhone 6، تراجعت مبيعات iPhone بسبب الترقيات المتواضعة التي حصلت عليها كل من هواتف iPhone 6S و iPhone 7

iPhone 6 أحدث ثورة كبيرة عندما يتعلق الأمر بسلسلة هواتف iPhone. في حين أن iPhone 5 جاء مع شاشة أكبر بحجم 4 إنش، فالهاتفين iPhone 6 و iPhone 6 Plus جاء مع شاشات أكبر بحجم 4.7 إنش و 5.5 إنش على التوالي. هذا هو السبب في أنه لم يكن من المدهش أن نعلم بأن مبيعات iPhone 6 كانت عالية جدًا.





صورة توضيحية



ولكن بعد iPhone 6، تراجعت مبيعات iPhone بسبب الترقيات المتواضعة التي حصلت عليها كل من هواتف iPhone 6S و iPhone 7، ولكن من المتوقع أن يتغير ذلك هذا العام مع iPhone 8. ووفقا للمحللين في بنك Nomura، فهم يتوقعون أن تحقق هواتف iPhone 8 القادمة في وقت لاحق من هذا العام مبيعات أعلى بكثير من المبيعات التي حققتها هواتف iPhone 6.

العديد من المحللين توقعوا نفس الأمر، فالمحلل الصيني الشهير Ming Chi-Kuo كان قد أوضح بأن تلك الميزات والتغييرات الجديدة التي ستأتي بها هواتف iPhone 8 هذا العام ستساهم في إطلاق العنان للطلب الدفين في أعماق نفوس المستهلكين على iPhone، وهذا ما قد يتيح لشركة آبل في نهاية المطاف بيع أكثر من 150 مليون وحدة من iPhone في النصف الثاني من هذا العام.

إذا كانت هذه التقديرات صحيحة، فهذا يعني بأن شركة آبل في طريقها لتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ نحو 120 مليون وحدة والتي قامت ببيعها عندما قامت بإصدار iPhone 6 مع العلم بأن هذا الأخير هو حاليا iPhone الأكثر مبيعا على الإطلاق.

ومن المتوقع أن تقوم شركة آبل بتزويد iPhone 8 بالعديد من التقنيات التي لم تقم بإستخدامها من قبل، بما في ذلك شاشات OLED، وتقنية الشحن اللاسلكي مع العلم بأن هذه التقنيات تعد من بين التقنيات التي طالب بها العديد من عشاق الآيفون منذ فترة طويلة جدًا.