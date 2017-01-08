طبق اليوم: الدجاج بصلصة الزبدة والليمون
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المكونات
4 قطع صدور وأفخاذ دجاج
2 ملعقة كبيرة الدقيق
ملح
فلفل
6 ملعقة كبيرة زبدة
1 ملعقة كبيرة زيتون أخضر
1/2 كوب مرق ساخن وخل
1/4 كوب عصير ليمون
1 ملعقة كبيرة بقدونس، مقطع إلى قطع صغيرة
صورة توضيحية
طريقة التحضير
1 تُغلف قطع الدجاج بالدقيق متبل بالملح والفلفل.
2 يُشوح الدجاج بالزيت والزبدة (5 دقائق لكل جانب).
3 يضاف الماء الى المرقة و يغلى على نار هادئة.
4 يرفع الدجاج من المقلاة و تحفظ المرقة.
5 يضاف الزيتون الأخضر في نفس القدر، ويُهرس بالشوكة.
6 يضاف المرق والخل ويُترك حتى يُركز.
7 يضاف عصير الليمون.
8 تضاف الزبدة مع الخفق فوق نار منخفضة الحرارة، ثم يضاف البقدونس.
9 أخيرًا، يعاد الدجاج إلى القدر.
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