طبق اليوم: الدجاج بصلصة الزبدة والليمون

المكونات

4 قطع صدور وأفخاذ دجاج

2 ملعقة كبيرة الدقيق

ملح

فلفل

6 ملعقة كبيرة زبدة

1 ملعقة كبيرة زيتون أخضر

1/2 كوب مرق ساخن وخل

1/4 كوب عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة بقدونس، مقطع إلى قطع صغيرة



صورة توضيحية

طريقة التحضير

1 تُغلف قطع الدجاج بالدقيق متبل بالملح والفلفل.

2 يُشوح الدجاج بالزيت والزبدة (5 دقائق لكل جانب).

3 يضاف الماء الى المرقة و يغلى على نار هادئة.

4 يرفع الدجاج من المقلاة و تحفظ المرقة.

5 يضاف الزيتون الأخضر في نفس القدر، ويُهرس بالشوكة.

6 يضاف المرق والخل ويُترك حتى يُركز.

7 يضاف عصير الليمون.

8 تضاف الزبدة مع الخفق فوق نار منخفضة الحرارة، ثم يضاف البقدونس.

9 أخيرًا، يعاد الدجاج إلى القدر.