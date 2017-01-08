حضّري سلطة التونة المكسيكية..صحتين وهنا

المقادير

2 علبة من التونة

1/2 كوب من المايونيز

1/4 ملعقة صغيرة من بودرة الفلفل الحريف

1/4 حبة من البصل الأحمر، مفروم

1 فص من الثوم، مقطع إلى قطع صغيرة

2 ملعقة صغيرة من البقدونس، مقطع إلى قطع صغيرة

3 حبات كبيرة من الزيتون الأسود، مقطع إلى قطع صغيرة

3 قطع أوراق من الخس، م إلى صغيرة بحجم اللقيمات

1/2 كوب من رقائق التورتيلا

فلفل أسود

ملح مائدة، حسب الذوق

رقائق تورتيلا، للتزيين



صورة توضيحية

طريقة التحضير

1 تصفى التونة جيدًا في وعاء.

2 في وعاء منفصل يُخلط المايونيز جيدًا مع بقية المكونات، فيما عدا التونة.

3 تضاف التونة المُصفاة وتُقلب.

4 يضاف الملح والفلفل، وتوضع السلطة على أوراق الخس، وتُزين برقائق التورتيلا.

5 تُقدم السلطة.