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مطبخ سلطات حضّري سلطة التونة المكسيكية..صحتين وهنا

مطبخ

حضّري سلطة التونة المكسيكية..صحتين وهنا
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حضّري سلطة التونة المكسيكية..صحتين وهنا

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-01-10 14:18:09 A A

المقادير
2 علبة من التونة
1/2 كوب من المايونيز
1/4 ملعقة صغيرة من بودرة الفلفل الحريف
1/4 حبة من البصل الأحمر، مفروم
1 فص من الثوم، مقطع إلى قطع صغيرة
2 ملعقة صغيرة من البقدونس، مقطع إلى قطع صغيرة
3 حبات كبيرة من الزيتون الأسود، مقطع إلى قطع صغيرة
3 قطع أوراق من الخس، م إلى صغيرة بحجم اللقيمات
1/2 كوب من رقائق التورتيلا
فلفل أسود
ملح مائدة، حسب الذوق
رقائق تورتيلا، للتزيين


صورة توضيحية

طريقة التحضير
1 تصفى التونة جيدًا في وعاء.
2 في وعاء منفصل يُخلط المايونيز جيدًا مع بقية المكونات، فيما عدا التونة.
3 تضاف التونة المُصفاة وتُقلب.
4 يضاف الملح والفلفل، وتوضع السلطة على أوراق الخس، وتُزين برقائق التورتيلا.
5 تُقدم السلطة. 

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