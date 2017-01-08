فيديو: قتل صديقه في بث مباشر على فيسبوك!

حادث مروع تمّ بثه مباشرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال حفل عشاء جمع عددًا من الأصدقاء في مدينة كليفلاند الأمريكية، حين قام الشاب ستيفن لينيس البالغ من العمر 30 عاماً، بإطلاق النار على صديقه أنتوني ستانفورد (27 عامًا) في منزله عن طريق الخطأ. ووفقا للصحف الأمريكية فقد وجهت السلطات في ولاية أوهايو الأميركية وجهت تهمة القتل غير العمد لستيفن لينيس البالغ من العمر 30 عاماً، بعد أن أطلق النار على صديقة أنتوني ستانفورد (27 عامًا) في منزله بمدينة كليفلاند... تابعوا الفيديو!