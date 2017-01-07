3 قتلى ومئات المعتقلين في احتجاجات المكسيك
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أفادت مصادر عالمية، اليوم السبت أن "ثلاثة أشخاص قتلوا واعتقل نحو 1500 مواطن، خلال احتجاجات وتظاهرات عمت أرجاء المكسيك، بعد الاعلان عن ارتفاع أسعار الوقود بقرار من الوزارة، بنسبة 20% بدءً من بداية العام 2017. وشملت التظاهرات أعمال عنف وشغب.
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