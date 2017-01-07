3 قتلى ومئات المعتقلين في احتجاجات المكسيك

أفادت مصادر عالمية، اليوم السبت أن "ثلاثة أشخاص قتلوا واعتقل نحو 1500 مواطن، خلال احتجاجات وتظاهرات عمت أرجاء المكسيك، بعد الاعلان عن ارتفاع أسعار الوقود بقرار من الوزارة، بنسبة 20% بدءً من بداية العام 2017. وشملت التظاهرات أعمال عنف وشغب.