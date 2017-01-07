3 قتلى ومئات المعتقلين في احتجاجات المكسيك على ارتفاع أسعار الوقود

ثلاثة أشخاص قتلوا واعتقل نحو 1500 مواطن، خلال احتجاجات وتظاهرات عمت أرجاء المكسيك

أفادت مصادر عالمية، اليوم السبت أن "ثلاثة أشخاص قتلوا واعتقل نحو 1500 مواطن، خلال احتجاجات وتظاهرات عمت أرجاء المكسيك ، بعد الاعلان عن ارتفاع أسعار الوقود بقرار من الوزارة، بنسبة 20% بدءً من بداية العام 2017. وشملت التظاهرات أعمال عنف وشغب.



خلال الاحتجاجات



وأعلن المحتجون أنهم سيواصلون المظاهرات إلى أجل غير مسمى حتى تتراجع السلطات عن زيادة أسعار الوقود. ودافع الرئيس المكسيكي، أنريكي بينا نيتو، عن قرار زيادة الأسعار، معتبرا أن هذه الخطوة ضرورية في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية.