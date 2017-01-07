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لا تخاصم الناس لمجرد ما سمعت عنهم

مولود برج الحوت: لا تخاصم الناس لمجرد ما سمعت عنهم، واجههم واحكم.

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن شؤون مالية ومهنية طارئة، وأخبار تخصّ أحد الأشخاص الذي يشغل مركزًا مهمًّا، فيؤثر الأمر فيك.

عاطفيًا: القمر المكتمل في برج الجوزاء يحذرك من مشادة مع الشريك أو من غيرة يمارسها وتكون أنت سببها، وتشعر بأنّك مسيطر على الأوضاع العاطفية وعلى مشاعرك.

صحيًا: التمارين الصباحية مفيدة قبل تناول الطعام أو أي مشروب منبه ثم الانطلاق إلى العمل بنشاط.