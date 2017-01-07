حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيًا وإنخفاض طفيف على درجات الحرارة

يوم الأحد 08.01.2017.. يكون الجو غائمًا جزئيًا وباردًا ويطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة ويتوقع خلال ساعات المساء والليل سقوط زخات متفرقة من الامطار

أفاد الرّاصد الجوّي صباح اليوم السبت 07.01.2017 بأن الجو سيكون صافيًا بوجه عام، ويطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة.





صورة توضيحية

يوم الأحد 08.01.2017: يكون الجو غائمًا جزئيًا وباردًا، ويطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، ويتوقع خلال ساعات المساء والليل سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق المناطق الشمالية، الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية.