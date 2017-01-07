إليكم جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم السبت

يقدم لكم موقع العرب جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم السبت الموافق 07.01.2017 والتي ستكون على النحو التالي:

الدوري الاسرائيلي:



مكابي حيفا 16:30 مكابي بيتح تكفا (السبت) في حيفا

هبوعيل شباب اللد 18:30 مكابي تل أبيب (السبت) في اللد

بيتار القدس 20:30 هبوعيل كفار سابا (السبت) في القدس

الدرجة الثانية – الأسبوع 16

المنطقة الشمالية "أ"

مكابي نحف 14:30 هبوعيل شفاعمرو (السبت) في نحف

المنطقة الشمالية "ب"

مكابي يافة الناصرة 11:30 هبوعيل عرعرة (السبت) في اكسال

مكابي أم الفحم 12:00 هبوعيل رموت منشيه (السبت) في أم الفحم

هبوعيل زلفة 14:30 هبوعيل صندلة (السبت) في أم الفحم

مكابي عين ماهل 14:30 هبوعيل دالية الكرمل (السبت) في جسر الزرقاء

النهضة الناصرة 14:30 هبوعيل أم الفحم (السبت) في عيلوط.

الدوري الإسباني:



14:00 ريال مدريد ضد غرناطة

17:15 إيبار ضد أتلتيكو مدريد

19:30 سيلتا فيغو ضد مالاجا

21:45 ريال سوسييداد ضد إشبيلية



الدوري الإيطالي:



19:00 إمبولي ضد باليرمو

21:45 نابولي ضد سامبدوريا