إليكم جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم السبت
يقدم لكم موقع العرب جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم السبت الموافق 07.01.2017 والتي ستكون على النحو التالي:
الدوري الاسرائيلي:
مكابي حيفا 16:30 مكابي بيتح تكفا (السبت) في حيفا
هبوعيل شباب اللد 18:30 مكابي تل أبيب (السبت) في اللد
بيتار القدس 20:30 هبوعيل كفار سابا (السبت) في القدس
الدرجة الثانية – الأسبوع 16
المنطقة الشمالية "أ"
مكابي نحف 14:30 هبوعيل شفاعمرو (السبت) في نحف
المنطقة الشمالية "ب"
مكابي يافة الناصرة 11:30 هبوعيل عرعرة (السبت) في اكسال
مكابي أم الفحم 12:00 هبوعيل رموت منشيه (السبت) في أم الفحم
هبوعيل زلفة 14:30 هبوعيل صندلة (السبت) في أم الفحم
مكابي عين ماهل 14:30 هبوعيل دالية الكرمل (السبت) في جسر الزرقاء
النهضة الناصرة 14:30 هبوعيل أم الفحم (السبت) في عيلوط.
الدوري الإسباني:
14:00 ريال مدريد ضد غرناطة
17:15 إيبار ضد أتلتيكو مدريد
19:30 سيلتا فيغو ضد مالاجا
21:45 ريال سوسييداد ضد إشبيلية
الدوري الإيطالي:
19:00 إمبولي ضد باليرمو
21:45 نابولي ضد سامبدوريا