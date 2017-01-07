اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة عالمية إليكم جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم السبت

رياضة وشباب

إليكم جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

إليكم جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم السبت

بدكو ألعاب فيلم SING؟..اضغطوا هنا وراح تعرفوا وين!!
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-01-07 08:55:04 A A

يقدم لكم موقع العرب جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم السبت الموافق 07.01.2017 والتي ستكون على النحو التالي:

الدوري الاسرائيلي:

مكابي حيفا 16:30 مكابي بيتح تكفا (السبت) في حيفا
هبوعيل شباب اللد 18:30 مكابي تل أبيب (السبت) في اللد
بيتار القدس 20:30 هبوعيل كفار سابا (السبت) في القدس

الدرجة الثانية – الأسبوع 16

المنطقة الشمالية "أ"

مكابي نحف 14:30 هبوعيل شفاعمرو (السبت) في نحف

المنطقة الشمالية "ب"

مكابي يافة الناصرة 11:30 هبوعيل عرعرة (السبت) في اكسال
مكابي أم الفحم 12:00 هبوعيل رموت منشيه (السبت) في أم الفحم
هبوعيل زلفة 14:30 هبوعيل صندلة (السبت) في أم الفحم
مكابي عين ماهل 14:30 هبوعيل دالية الكرمل (السبت) في جسر الزرقاء
النهضة الناصرة 14:30 هبوعيل أم الفحم (السبت) في عيلوط.

الدوري الإسباني:

14:00 ريال مدريد ضد غرناطة
17:15 إيبار ضد أتلتيكو مدريد 
19:30 سيلتا فيغو ضد مالاجا 
21:45 ريال سوسييداد ضد إشبيلية 

الدوري الإيطالي:

19:00 إمبولي ضد باليرمو 
21:45 نابولي ضد سامبدوريا

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 وفاة محمود نمر دغش من ديرحنا متأثرا بجراحه | [346 قراءة]
2 مشروع اليمين والغاء فكرة الدولة/ علي حيدر | [229 قراءة]
3 بالصور: جنازة النجم السوري أبو صيّاح | [179 قراءة]
4 نادين الراسي برفقة خطيبها وهذا ما قالته | [172 قراءة]
5 عين ماهل: وفاة المحامي راسم محمد خليل أبو ليل | [159 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 وفاة الحاج يوسف محمود كريم من المشهد | [0 مشاركة]
2 مشروع اليمين والغاء فكرة الدولة/ علي حيدر | [0 مشاركة]
3 رياض محرز يتوج بجائزة الكرة الذهبية الأفريقية | [0 مشاركة]
4 الرجل الثور.. يحب المال والاستقرار | [0 مشاركة]
5 رجل الجوزاء: يبحث عن شريكة ذكية لكنه يميل للتشرد | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب