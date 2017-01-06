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سيارات جديد السيارات 2017 Honda Accord إنسيابية بمزيد من المتعة والراحة

سيارات

2017 Honda Accord إنسيابية
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2017 Honda Accord إنسيابية بمزيد من المتعة والراحة

 في الخلف تبرز أكورد حافة باب التحميل الخلفي التي تتصدى للهواء لتعزز من ارتكازية أكورد

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-09 16:08:20 A A

تأتي عجلات سيارة 2017 Honda Accord بتصميم جذاب على الجانبين، وأقواس العجلات المنتفخة بطابعها الرياضي، وكذلك خطوط التصميم التي تمتد على الأبواب حتى الواجهة الخلفية، والمرايا الانسيابية المزودة بإشارات انعطاف عاملة بالـ LED.

في الخلف تبرز أكورد حافة باب التحميل الخلفي التي تتصدى للهواء لتعزز من ارتكازية أكورد، إضافة إلى المصابيح العاملة بالـ LED بتصميم تقليدي، والمزيد من الكروم اللامع ليعزز مظهر الرفاهية في أكورد، إضافة إلى المصد البارز الذي يضم فتحات طرد العادم كبيرة الحجم على الجانبين للتعبير عن قوة أكورد.

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