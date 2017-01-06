2017 Citroen C3 تعرّفوا على تصميمها وجمالها

يعمل النظام مع تطبيق يمكن المستخدمين من الوصول للصور ومشاركتها مع الفيديوهات ويتوفر بصورة اختيارية في موديل Feel و Shine

تأتي سيارة 2017 Citroen C3 بصادمات هوائية اختيارية في موديل Feel وقياسية في Shine، فيما يرافقها سقف زجاجي بانورامي وشاشة 7 بوصة تابلت ودخول للسيارة بدون مفتاح ومساعد ركن خلفي ومشغل آبل كار بلاي وميرورلينك مع باقة أمان تجمع بين نظام التعرف على لافتات الطرق ونظام التحذير من مغادرة المسار.





أمّا نظام ConnectedCAM، فيقوم بتصوير الطريق أمام السيارة بما يسمح للسائقين بأخذ صورة ومشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي بأمان كامل. ويعمل النظام مع تطبيق يمكن المستخدمين من الوصول للصور ومشاركتها مع الفيديوهات ويتوفر بصورة اختيارية في موديل Feel و Shine. وتأتي السيارة بمحرك ثلاثي الاسطوانات PureTech بنزين بنظام ستارت ستوب.