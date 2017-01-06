اغلاق
اغلاق
سيارات جديد السيارات 2017 Citroen C3 تعرّفوا على تصميمها وجمالها

سيارات

2017 Citroen C3 تعرّفوا على تصميمها
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

2017 Citroen C3 تعرّفوا على تصميمها وجمالها

 يعمل النظام مع تطبيق يمكن المستخدمين من الوصول للصور ومشاركتها مع الفيديوهات ويتوفر بصورة اختيارية في موديل Feel و Shine 

بدكو ألعاب فيلم SING؟..اضغطوا هنا وراح تعرفوا وين!!
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-07 07:57:00 A A

تأتي سيارة 2017 Citroen C3 بصادمات هوائية اختيارية في موديل Feel وقياسية في Shine، فيما يرافقها سقف زجاجي بانورامي وشاشة 7 بوصة تابلت ودخول للسيارة بدون مفتاح ومساعد ركن خلفي ومشغل آبل كار بلاي وميرورلينك مع باقة أمان تجمع بين نظام التعرف على لافتات الطرق ونظام التحذير من مغادرة المسار.

أمّا نظام ConnectedCAM، فيقوم بتصوير الطريق أمام السيارة بما يسمح للسائقين بأخذ صورة ومشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي بأمان كامل. ويعمل النظام مع تطبيق يمكن المستخدمين من الوصول للصور ومشاركتها مع الفيديوهات ويتوفر بصورة اختيارية في موديل Feel و Shine. وتأتي السيارة بمحرك ثلاثي الاسطوانات PureTech بنزين بنظام ستارت ستوب.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 وفاة محمود نمر دغش من ديرحنا متأثرا بجراحه | [346 قراءة]
2 مشروع اليمين والغاء فكرة الدولة/ علي حيدر | [229 قراءة]
3 بالصور: جنازة النجم السوري أبو صيّاح | [179 قراءة]
4 نادين الراسي برفقة خطيبها وهذا ما قالته | [172 قراءة]
5 عين ماهل: وفاة المحامي راسم محمد خليل أبو ليل | [159 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 وفاة الحاج يوسف محمود كريم من المشهد | [0 مشاركة]
2 مشروع اليمين والغاء فكرة الدولة/ علي حيدر | [0 مشاركة]
3 رياض محرز يتوج بجائزة الكرة الذهبية الأفريقية | [0 مشاركة]
4 الرجل الثور.. يحب المال والاستقرار | [0 مشاركة]
5 رجل الجوزاء: يبحث عن شريكة ذكية لكنه يميل للتشرد | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب