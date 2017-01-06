آبل تستثمر مليار دولار في صندوق التكنولوجيا الجديد

تعهد ماسايوشي سون، الملياردير المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سوفتبنك" (SFTBF) باستثمار مبلغ ضخم في سوق الشركات الناشئة الأمريكية

صرّحت شركة آبل حول استثمارها لما يصل إلى مليار دولار أمريكي في صندوق استثماري تابع لمجموعة "سوفت بنك" اليابانية العملاقة، في خطوة في نفس الوقت تزيد من آمال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي يرغب بجذب المزيد من نشاط ريادة الأعمال إلى بلاده لخلق الوظائف، وذلك بعد إعلان الصندوق الذي تشارك فيه السعودية نيته ضخ استثمارات كبيرة.





صورة توضيحية

ويرى الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أن الفضل يعود له في عقد أمريكا صفقة مع صندوق "سوفت بنك" لاستثمار 50 مليار دولار في الولايات المتحدة. وتعهد ماسايوشي سون، الملياردير المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سوفتبنك" (SFTBF)، باستثمار مبلغ ضخم في سوق الشركات الناشئة الأمريكية.