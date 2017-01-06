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ثقافة جنسية راي مختص النساء الأطول هنّ الأكثر جاذبية في نظر الرجال... ولكن!

ثقافة جنسية

النساء الأطول هنّ الأكثر جاذبية في نظر الرجال
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النساء الأطول هنّ الأكثر جاذبية في نظر الرجال... ولكن!

النساء قصيرات القامة لديهن فرصة أكبر بالحصول على شريك حياة للزواج

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstockphotos)
نشر: 2017-01-07 08:55:04 A A

أفادت آخر الدراسات أن النساء الأكثر طولًا تعتبرن في نظر الرجال جذابات أكثر مقارنة مع غيرهن، وهو ما يدفع النساء بوجه عام لارتداء الكعب العالي. إلا أن الدراسة نفسها تشير إلى أن النساء قصيرات القامة لديهن فرصة أكبر بالحصول على شريك حياة للزواج وإنجاب الاطفال، وفي ذلك مفارقة كبيرة.



وتفيد الدراسة بانه على الرغم من أن الرجال يعتبرون المرأة الطويلة والتي تتمتع بقامة ممشوقة، أكثر جاذبية من غيرها، إلا أنهم يفضلون الزواج من سيدة قصيرة القامة. وجاء في بحث أجرتها جامعة برونيل، أن "المرأة المثالية التي يتزوج منها الرجال هي تلك القصيرة والتي تتمتع بقدمين ممشوقتين وممتلئة من القسم العلوي من جسمها، على مثال سمارلت جوهنسون وليدي غاغا وكيم كاردشيان.

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