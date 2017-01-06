هكذا تقلل الساونا من احتمال الإصابة بالخرف

الأشخاص الذين كانوا يستخدمون الساونا انخفض لديهم احتمال الإصابة بالخرف إلى الثلثين

توصل علماء فنلنديون إلى أن الساونا مفيدة للغاية لكونها تساعد كثيرا على التقليل من احتمال الإصابة بالخرف، والذي يصاحب الشيخوخة. وبحسب صحيفة ذا تايمز البريطانية، فإن الدراسة أجريت على مدار 20 عامًا، وشارك بها رجال في متوسط العمر، ولخصت إلى أن الأشخاص الذين كانوا يستخدمون الساونا انخفض لديهم احتمال الإصابة بالخرف إلى الثلثين.





وأوضح الباحثون أن "السبب يعود إلى كون الساونا تزيد من خفقان القلب، وهو ما يساهم بضخ الدم بشكل أسرع، الأمر الذي يحمي المخ ويعالج مشاكل الدورة الدموية المتصلة بالخرف".



وأشار الباحثون إلى أنّ "الساونا تعمل على استرخاء الجسم وهو ما يلعب دورًا حيويًا ومركزيًا في الحفاظ على صحة الجسم، وبالتالي الإبتعاد عن شبح الإصابة بالخرف".