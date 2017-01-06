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فنانين فن عربي تعرّفوا على أبناء الفنان السوري مكسيم خليل

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تعرّفوا على أبناء الفنان السوري مكسيم خليل
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تعرّفوا على أبناء الفنان السوري مكسيم خليل

مسابقة طاره.. وصفتك في كل بيت والفوز بجائزة قيمة!! 12 مشتركة فازت في المسابقة ووصفاتهن صارت في كل بيت!!، والآن اجا دوركم لتختاروا الوصفة
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-07 08:55:04 A A

نشر الفنان مكسيم خليل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الذي يعنى بالصور والفيديوهات الانستجرام، صورتين عرّف من خلالهما جمهوره على أبنائه الثلاثة، الكبير وهو هاني، وهو من زوجته الأولى والذي أتمّ ربيعه الثامن عشر. وفي الصورة الثانية ابنيه وزوجته الممثلة سوسن ارشيد.


سوسن ومكسيم وطفليهما

ولاقت الصورتان إعجاب ملفت من جميع المحبين والمتابعين للنجمين السوريين، وحظيت الصور بآلاف ال‘جابات والتعليقات التي تتمنى لهم حياة سعيدة ومليئة بالدفء والحب. 


هاني الابن البكر لمكسيم من زوجته الأولى

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