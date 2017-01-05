زجل لعُمّاد يسوع انفتحت أبوابُ السّما/بقلم: أسماء طنوس
بعُمّــاد سَيّدنـا يســوع ________ المَيِّه تْقَدّسَــت مِنّو
صارت دوا للموجوع ________ تِشفي كُل وَجَع فِيّو
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يا يسوع الأُردُن خاف _________ وِارتَجّت مِنْكَ جْبالُه
صابُه رَهْبِه وِارتِجاف _________ وِاهتَزّت مِنكَ تْـلالُه
بعُمّادَك يوحنّــا شــاف _________ السّما مفتوحَه قْبــالُه
والرّوح عَراسَك يوقاف _________ بهَيْئِـة حمامِــه مِنّــو
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بعُمّــادَك رْبِحنــا كْثيــر _________ مْنِ المَحَبِّــه وِالغُفران
تْعَلَّمنـــا مِنَّــك نْـــسيــر _________ نحِبّ النّاس والرّحمان
ونِتْعَمَّد مِثْــلَك تَنْصيـــر _________ بالطّهــارَه لَك إخــوان
إنتَ اللّي عليــنا بِتْغــير _________ ونَبْـعِ المحبِّــه كُلُّـــو
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يسوع تْعَمَّـــد للخُطــاه _________ تَنّو يِغسِـــلِ الذُّنــوب
الآب منِ السّمـا نــاداه _________ سَمّاهُ إبنُــو المحبــوب
الآب العالي في سمـاه _________ قَدّسَك روحُه المَهيوب
عُمّــادَك كان النّـجــاه _________ مْنِ الإثــمِ نِبـــعِد عَنّـــو
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