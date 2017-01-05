زجل لعُمّاد يسوع انفتحت أبوابُ السّما/بقلم: أسماء طنوس

بعُمّــاد سَيّدنـا يســوع ________ المَيِّه تْقَدّسَــت مِنّو

صارت دوا للموجوع ________ تِشفي كُل وَجَع فِيّو

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يا يسوع الأُردُن خاف _________ وِارتَجّت مِنْكَ جْبالُه

صابُه رَهْبِه وِارتِجاف _________ وِاهتَزّت مِنكَ تْـلالُه

بعُمّادَك يوحنّــا شــاف _________ السّما مفتوحَه قْبــالُه

والرّوح عَراسَك يوقاف _________ بهَيْئِـة حمامِــه مِنّــو

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بعُمّــادَك رْبِحنــا كْثيــر _________ مْنِ المَحَبِّــه وِالغُفران

تْعَلَّمنـــا مِنَّــك نْـــسيــر _________ نحِبّ النّاس والرّحمان

ونِتْعَمَّد مِثْــلَك تَنْصيـــر _________ بالطّهــارَه لَك إخــوان

إنتَ اللّي عليــنا بِتْغــير _________ ونَبْـعِ المحبِّــه كُلُّـــو

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يسوع تْعَمَّـــد للخُطــاه _________ تَنّو يِغسِـــلِ الذُّنــوب

الآب منِ السّمـا نــاداه _________ سَمّاهُ إبنُــو المحبــوب

الآب العالي في سمـاه _________ قَدّسَك روحُه المَهيوب

عُمّــادَك كان النّـجــاه _________ مْنِ الإثــمِ نِبـــعِد عَنّـــو

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