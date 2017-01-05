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منبر العرب شعر زجل لعُمّاد يسوع انفتحت أبوابُ السّما/بقلم: أسماء طنوس

منبر العرب

انفتحت أبوابُ السّما/ أسماء طنوس
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زجل لعُمّاد يسوع انفتحت أبوابُ السّما/بقلم: أسماء طنوس

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-06 07:35:43 A A

بعُمّــاد سَيّدنـا يســوع ________ المَيِّه تْقَدّسَــت مِنّو
صارت دوا للموجوع ________ تِشفي كُل وَجَع فِيّو
__________________________________
يا يسوع الأُردُن خاف _________ وِارتَجّت مِنْكَ جْبالُه
صابُه رَهْبِه وِارتِجاف _________ وِاهتَزّت مِنكَ تْـلالُه
بعُمّادَك يوحنّــا شــاف _________ السّما مفتوحَه قْبــالُه
والرّوح عَراسَك يوقاف _________ بهَيْئِـة حمامِــه مِنّــو
___________________________________
بعُمّــادَك رْبِحنــا كْثيــر _________ مْنِ المَحَبِّــه وِالغُفران
تْعَلَّمنـــا مِنَّــك نْـــسيــر _________ نحِبّ النّاس والرّحمان
ونِتْعَمَّد مِثْــلَك تَنْصيـــر _________ بالطّهــارَه لَك إخــوان
إنتَ اللّي عليــنا بِتْغــير _________ ونَبْـعِ المحبِّــه كُلُّـــو
____________________________________
يسوع تْعَمَّـــد للخُطــاه _________ تَنّو يِغسِـــلِ الذُّنــوب
الآب منِ السّمـا نــاداه _________ سَمّاهُ إبنُــو المحبــوب
الآب العالي في سمـاه _________ قَدّسَك روحُه المَهيوب
عُمّــادَك كان النّـجــاه _________ مْنِ الإثــمِ نِبـــعِد عَنّـــو

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