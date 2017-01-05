فيديو- طفل ينقذ شقيقه من الموت ويصبح بطل مواقع التواصل

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة مؤثرة ومثيرة، حيث قام طفل صغير وشجاع بمساعدة شقيقه التوأم الذي كاد يموت أمام عينيه. وفي التفاصيل فقد كان الشقيقان يلهوان في غرفتهما عندما وقعت خزانة على أحدهما، وبدأ أن أحد الطفلين لقي مصرعه. لكن تبين، وفقا للفيديو، أن الطفل لم يصب بأذى، لكنه ظل محاصرا أسفل الخزانة وكان يبكي فقام الطفل الشقيق الآخر وبعد أن استوعب الموقف بإنقاذ شقيقه المحاصر.. تابعوا الفيديو!