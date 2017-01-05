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معلومات الابراج أخبار مولود الميزان.. قريب من القلب وراقٍ وفي الحبّ مبتكر ومعبّر

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الميزان.. قريب من القلب وفي الحبّ مبتكر ومعبر
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مولود الميزان.. قريب من القلب وراقٍ وفي الحبّ مبتكر ومعبّر

شخصية الميزان اجتماعية ويكره الوحدة وتشكّل العلاقات الإنسانية أهمية كبيرة في حياته

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-01-07 12:19:49 A A

يعمل مولود برج الميزان دومًا على إقامة توافق بين كل الجوانب الحياتية، هو شخص متوازن ومسالم وعادل. ينجذب اليه الناس بسبب شخصيته القريبة من القلب وأسلوبه الراقي. شخصيته اجتماعية ويكره الوحدة وتشكّل العلاقات الإنسانية أهمية كبيرة في حياته.


صورة توضيحية

مولود الميزان ودود ومرح ويحب مساعدة الآخرين وهو مثل للصديق الجيد. يحب قضاء الوقت مع الأصحاب والأهل، هو ظريف ويعكس ظرافته على الآخرين ولذلك تجد الأجواء أينما حلّ حيوية ونشطة وغير ممللة أبدًا. أمّا في الحبّ فهو مبتكر ومُعبّر، ويبحث عن الشريك الأمثل، وذلك يشكّل أولوية في حياته، يحب أن يشعر الشريك دائما بالرضا والإكتفاء. تفانيه من أجل انجاح العلاقة يجعل منه شريك مثالي أيضًا.

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